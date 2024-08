«Hatte Spaß»: Basketballerinnen können Niederlage verkraften

Damit beendet der Olympia-Debütant die Gruppenphase als Zweiter hinter den USA, die auf dem Weg zu Gold kaum zu schlagen scheinen. Auf wen Deutschland im Kampf um den Halbfinal-Einzug nach dem Umzug in die französische Hauptstadt trifft, entscheidet sich erst bei der Auslosung am späten Sonntagabend. «Es ist egal, wer da kommt. Wir müssen einfach unser Ding machen», sagte Sabally, die mit 15 Punkten erneut beste deutsche Werferin war.

Doch auch ohne die 22-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty zeigte das deutsche Team zunächst keinen Respekt vor dem scheinbar übermächtigen Gegner. Vor allem Fiebich hatte sich einiges vorgenommen. Fiebich, die in der WNBA zusammen mit Nyara Sabally aber auch den beiden Amerikanerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart in New York spielt, erzielte im ersten Viertel acht Punkte.