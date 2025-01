Bayer macht Achtelfinaleinzug perfekt - 2:0 gegen Prag

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat das erste Etappenziel in der Champions League erreicht und sich souverän vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Der deutsche Fußballmeister gewann am Mittwochabend gegen Sparta Prag mit 2:0 (1:0) und holte alle vier möglichen Heimsiege im laufenden Wettbewerb. Damit verteidigten die Leverkusener ihren Platz unter den besten acht Teams und qualifizierten sich mit 16 Punkten als sechster der Liga-Phase direkt für die K.o.-Runde. Dort trifft der deutsche Meister abhängig von der Auslosung und den Resultaten in den Playoffs entweder auf den FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City oder Celtic Glasgow.