«Sehr viel Spaß gemacht»: Leverkusen bezwingt Salzburg

Leverkusen (dpa) - Eingemummelt in eine Winterjacke nahm Nationalspieler Florian Wirtz die Glückwünsche seiner Mitspieler entgegen. Nach seinem Doppelpack und einer Vorlage hatte der 21-Jährige beste Laune und einen großen Anteil am 5:0 (3:0)-Erfolg von Bayer Leverkusen in der Champions League gegen RB Salzburg. Dank seiner Vorstellung bleibt der deutsche Fußball-Meister ein heißer Anwärter auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League.