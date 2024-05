Bayer will gegen Außenseiter FCK das Double

Berlin (dpa) - Dann eben das Double. Mit Frust und einer Jetzt-erst-recht-Haltung geht Bayer Leverkusen in das ungleiche DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky). Nach dem bitteren 0:3 im Endspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo hofft der deutsche Meister nun auf einen glorreichen Abschluss einer historischen Spielzeit.

Xhaka nimmt sein bis vergangenen Mittwoch fast ein Jahr ungeschlagenes Team in die Pflicht. «Jetzt müssen wir schauen, was diese Mannschaft wirklich für einen Charakter hat», sagte der Schweizer. «Natürlich ist es einfacher, wenn alles schön läuft. Wenn man 51 Spiele nicht verliert, ist es einfach, zueinanderzustehen und zu lachen. Jetzt ist die Zeit zu sehen, welcher Spieler Charakter hat und schnell wieder aufstehen kann.»

Lauterns Trainer-Oldie Friedhelm Funkel räumte dagegen vor seinem insgesamt fünften Pokalendspiel ein: «Ich war noch nie mehr Außenseiter als in diesem Spiel.» Die Pfälzer hatte der 70-Jährige gerade noch vor dem Abstieg bewahrt, seine Mission auf dem Betzenberg ist damit erfüllt, er muss einem bislang nicht benannten Nachfolger Platz machen. In Berlin bekommt er noch einmal die ganz große Bühne.

Als Spieler der Roten Teufel kämpfte Funkel vor 43 Jahren schon im Pokalfinale, damals in Stuttgart und noch nicht in Berlin. Es setzte ein 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. Als Chefcoach unterlag er 1998 mit dem MSV Duisburg dem FC Bayern (1:2) und 2006 mit Frankfurt wieder den Münchnern (0:1). Aber: Mit Bayer Uerdingen gelang dem jungen Funkel 1985 im Olympiastadion ein 2:1-Finalsieg gegen Bayern München. «Wenn es damals eine riesengroße Überraschung und Sensation war, dann brauchen wir jetzt ein Wunder», sagte er.

Doch im Hinterkopf des ein oder anderen Profis könnten zum anderen vielleicht auch Befürchtungen aufkommen, die Stimmung am Ende dieser einmaligen Saison ausgerechnet im Schlussspurt und vor der Feier am Sonntag in Leverkusen mit bis zu 80 000 erwarteten Fans zu verderben. «Uns allen ist klar, dass diese Saison etwas glücklicher beendet werden muss», sagte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky: «Deshalb müssen wir dieses scheiß Gefühl verarbeiten und den Ärger am Samstag rauslassen.»