Bayern-Basketballer verlieren gegen Letzten Villeurbanne

Die Bayern hatten große Probleme mit Villeurbannes Edwin Jackson, der nach sechs Minuten wie das gesamte Münchener Team zehn Punkte auf dem Konto hatte. Mussten die Bayern bereits von Beginn an auf Serge Ibaka verzichten, verletzte sich im zweiten Viertel in Devin Booker ein weiterer großer Spieler. Die Gastgeber verloren nun komplett ihren Rhythmus und gingen mit einem 29:40-Rückstand in die Kabine.

Kurz nach der Pause wuchs der Rückstand des Basketball-Bundesligisten zunächst auf 18 Zähler Differenz an. Vor allem dank Carsen Edwards (21 Punkte) kamen die Münchener vor dem vierten Viertel aber auf 50:59 heran, viereinhalb Minuten vor Spielende stand es nur noch 62:66. Doch drehen konnten die Bayern die Partie nicht mehr, da sie in der Schlussphase offensiv zu harmlos auftraten. In keinem Heimspiel in dieser Saison haben die Bayern weniger Punkte erzielt als ihre 64 Zähler gegen Villeurbanne.