Bayern-Boss Eberl: Keine Stammplatzgarantie für Kimmich

München (dpa) - Nach Jahren als Leistungsträger könnte Nationalspieler Joshua Kimmich seinen Stammplatz beim FC Bayern verlieren. Der Defensivakteur muss sich neu beweisen, kündigte Sportvorstand Max Eberl nun deutlich an. «Joshua ist ein sehr guter Spieler, aber es gilt einfach ganz generell, dass der Profifußball ein Leistungssport ist – wir können keinem Spieler per se sagen: Hey, du bist der, der gesetzt ist», schilderte Eberl der «Welt am Sonntag».