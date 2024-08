Gespräch mit Eberl: Kimmich fühlt sich in München sehr wohl

Seoul (dpa) - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Sportvorstand Max Eberl haben in einem ersten Gespräch die Weichen für eine gemeinsame Zukunft über die kommende Saison hinaus gestellt. Beide äußerten sich während der Südkorea-Reise in diese Richtung.

«Bei Joshua ist es so, dass wir das Gespräch hatten», sagte Eberl in Seoul: «Das erste Gespräch nach der EM war sehr, sehr positiv, sehr offen von beiden Seiten. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Dass Joshua für uns eine wichtige Rolle spielen soll, das ist so.»

In einem Jahr läuft der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern aus. In Seoul reagiert er positiv auf Worte von Uli Hoeneß. «Voller Energie» geht er in seine zehnte Münchner Saison.

Der Vertrag des 29 Jahre alten Kimmich läuft 2025 aus. Er geht aktuell in seine zehnte Saison gezeigt. Einen ablösefreien Wechsel in einem Jahr wollen die Bayern möglichst verhindern, gleichzeitig aber wollen sie dem Vernehmen nach Kimmichs Gehalt verringern. Abschiedsgedanken hegt Kimmich nicht, wie er nach dem mit 2:1 gewonnenen Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Samstagabend in Seoul durchblicken ließ.