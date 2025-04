Bayern-Coach Kompany beschwört «besondere Nacht» in Mailand

Mailand (dpa) - Trainer Vincent Kompany beschwört eine «besondere Nacht» des FC Bayern München im Champions-League-Rückspiel gegen Inter Mailand. «Es gibt manchmal ganz besondere Nächte. Nächte, in denen es um einzelne Momente geht. Und in diesen Momenten musst du entweder gut verteidigen oder Tore schießen», sagte Kompany am Dienstagabend im Giuseppe-Meazza-Stadion.