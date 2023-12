Bayern-Fußballerinnen verlieren in Amsterdam

Amsterdam (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern verabschieden sich mit einer Niederlage in die Winterpause. Der deutsche Meister verlor 0:1 (0:1) bei Ajax Amsterdam im vierten Vorrundenspiel erstmals in dieser Champions-League-Saison.

Durch die wettbewerbsübergreifend erste Saisonniederlage fielen die von Alexander Straus trainierten Münchnerinnen (5 Punkte) in Gruppe C vom ersten auf den dritten Platz. Neuer Tabellenführer ist Ajax (7), Zweiter Paris Saint-Germain (6), das im Parallelspiel am Mittwoch 3:1 beim neuen Schlusslicht AS Rom (4) gewann. In der Bundesliga hatte der FC Bayern am vergangenen Spieltag ebenfalls die Tabellenführung nach einem mageren 1:1 bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg abgeben müssen.