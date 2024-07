Bayern präsentiert «Wunschtransfer» - Ito will fleißig sein

München (dpa) - Bei der Vorstellung von Abwehrspieler Hiroki Ito als einem Wunschtransfer hat der FC Bayern weitere Umbauten am Kader in Aussicht gestellt. «Wir wollten den Kader weiter stärken. Die Transfers, die wir bislang tätigen konnten, waren absolute Wunschtransfers», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Wir werden sehen, was die nächsten Wochen noch bringen. Für uns war es wichtig, dass wir sehr früh schon einiges eintüten konnten.»