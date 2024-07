Bayern-Präsident Hainer besorgt wegen Rechtsruck

München (dpa) - Bayern-Präsident Herbert Hainer sieht auch Sportvereine in der Verantwortung, dem zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft aktiv zu begegnen. «Grundsätzlich ist der Sport nicht politisch – aber gesellschaftspolitisch. Und wenn hier in Deutschland eine Partei wie die AfD spaltet und zu Teilen nachweislich den Boden unserer Verfassung verlässt, sollte der Sport gegensteuern», sagte der am Mittwoch 70 Jahre alt werdende Hainer in einem Interview der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz».