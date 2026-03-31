Fußball

Bayern-Star Kane fehlt: England verliert gegen Japan

England kassiert die zweite Niederlage unter Nationaltrainer Thomas Tuchel. Mehr Sorgen als das Spiel gegen Japan macht jedoch der Zustand von Harry Kane.

Harry Kane konnte das Testspiel gegen Japan nicht bestreiten. (Archivfoto) Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Harry Kane konnte das Testspiel gegen Japan nicht bestreiten. (Archivfoto)

London (dpa) - Ohne den kurzfristig ausgefallenen Stürmerstar Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalmannschaft ihr Testspiel gegen Japan überraschend verloren. Das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel unterlag dem asiatischen WM-Teilnehmer im Wembley-Stadion von London mit 0:1 (0:1).

Premier-League-Legionär Kaoru Mitoma (23.) von Brighton & Hove Albion erzielte bereits in der ersten Halbzeit den Siegtreffer. Für Tuchel war es die zweite Niederlage im zwölften Länderspiel an der Seitenlinie der Three Lions.

Der Ausfall von Bayern-Angreifer Kane war erst kurzfristig vor Beginn des Spiels bekannt geworden. Der Stürmer werde nach dem nicht näher erläuterten Zwischenfall vorsichtshalber geschont und weiter behandelt, wie der englische Verband mitteilte.

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Tuchel: Kane-Verletzung «aus dem Nichts»

Tuchel erklärte vor Anpfiff, die Verletzung seines Kapitäns sei «aus dem Nichts» aufgetreten. «Es ist einfach passiert. Er musste das Training gestern nach 15 Minuten abbrechen. Er hatte keine Chance, heute dabei zu sein. Wir müssen die weitere Bewertung abwarten», sagte der 52-Jährige.

Der 32 Jahre alte Kane, der in 112 Länderspielen für die Three Lions 78 Tore erzielt hat, hatte am Freitag gegen Uruguay (1:1) planmäßig nicht zum Kader von Tuchel gezählt, sollte gegen Japan allerdings auflaufen.

Konkrete Details zur Verletzung nannten weder der Verband noch Tuchel. Beim FC Bayern ist Kane am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Gastspiel beim SC Freiburg gefordert. Am darauffolgenden Dienstag wartet das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid.

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