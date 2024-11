Bayerns Trümpfe: Kopfball-Ungeheuer Musiala und Joker Sané

München (dpa) - Jamal Musiala ist ein Zauberer am Ball. Mit den Füßen. Doch plötzlich ist der Nationalspieler beim FC Bayern München auch zu einem Kopfball-Ungeheuer geworden. Was ihn selbst am meisten erstaunt, wie er nach dem 1:0 (0:0) gegen Benfica Lissabon zugab. «Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Kopfball los ist», sagte der 21-Jährige lachend. Der Ball sei jetzt gleich mehrmals gut auf seinen Kopf gefallen.