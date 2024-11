Ist Sané bereit für die Bundesliga-Startelf des FC Bayern?

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané steht vor seinem Startelf-Debüt in dieser Bundesliga-Saison. Der 28-Jährige könnte am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder eine Alternative für die Anfangsformation des FC Bayern München sein. «Leroy hat es gut gemacht. Wenn er fit und glücklich ist, sehen wir das alle, so wie im letzten Spiel. Er hat die Erfahrung, und ich bin überzeugt, dass er das in Zukunft noch weiter zeigen wird», sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel beim FC St. Pauli.