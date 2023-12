Becker legt gegen Kyrgios nach: «Einfach mal danke sagen»

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Daraufhin hatte sich Becker auf der Plattform X mit Kyrgios ein Wortgefecht geliefert. «Nick macht in letzter Zeit viel Lärm um Tennis», schrieb Becker: «Warum spricht er über einen Sport, den er offenbar hasst». Der 28-Jährige Kyrgios konterte: Man müsse kein Raketenwissenschaftler seien, um zu erkennen, dass der serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic Becker in dessen besten Jahren abgefertigt hätte. «Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann denken, was er will», sagte Becker nun in dem Podcast.