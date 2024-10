«Bedeutet alles»: LeBron James und Sohn schreiben Geschichte

Palm Desert (dpa) - Der Stolz war LeBron James anzusehen. «Für einen Vater bedeutet das alles», sagte der Basketball-Superstar nach dem historischen Auftritt an der Seite seines Sohnes LeBron James Jr. im Testspiel der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns. Gemeinsam hatten der beste Punktesammler der NBA-Geschichte und sein Sprössling beim 114:118 in Palm Desert auf dem Parkett gestanden - als erstes Vater-Sohn-Duo überhaupt in der nordamerikanischen Profiliga. Sohn Bronny feierte an diesem Sonntag seinen 20. Geburtstag. Der Vater erlebte einen der schönsten Momente seiner großen Karriere.