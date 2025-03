«Bemerkenswert»: Bayern fühlen sich bereit für Leverkusen

Stuttgart (dpa) - Der FC Bayern München fühlt sich angesichts seiner aktuellen Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga gut gerüstet für den Champions-League-Hit gegen Bayer Leverkusen. «Es ist bemerkenswert, wie wir in so einem Spiel auch wachsen», sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:1 (1:1) beim VfB Stuttgart am Freitagabend. Wie die Mannschaft nach dem Rückstand ruhig geblieben und zurückgekommen sei und in der zweiten Halbzeit dann dominiert habe, sei «schon sehr gut gewesen», meinte der 51-Jährige.