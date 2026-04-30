Fußball-Bundesliga

Berichte: Bayern-Torwart Neuer will bis 2027 weitermachen

Manuel Neuer hat offenbar weiter Lust auf Fußball. Medienberichte zufolge soll sich Deutschlands Rekordtorwart dazu entscheiden haben, seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern zu wollen.

Manuel Neuer will einem Medienbericht zufolge noch ein Jahr dranhängen beim FC Bayern. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Manuel Neuer will einem Medienbericht zufolge noch ein Jahr dranhängen beim FC Bayern. (Archivbild)

München (dpa) - Torwart Manuel Neuer hat einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft getroffen. Demnach will der 40-Jährige in diesem Sommer seine Karriere nicht beenden, sondern seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängern. Auch laut der «Bild»-Zeitung soll Neuer signalisiert haben, weiterspielen zu wollen.

Am heutigen Donnerstag sei Neuers Berater Thomas Kroth in der Geschäftsstelle des deutschen Fußball-Rekordmeisters an der Säbener Straße gewesen, wo die Verhandlungen gestartet sein sollen. Auf Bayern-Seite sollen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl die Gespräche geführt haben. Ein wichtiger Punkt sei dabei das Gehalt gewesen sein. Neuer zählt aktuell zu den Topverdienern im Team. 

Gibt Neuer mehr Spiele an Urbig ab?

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch die potenziell vermehrten Einsatzchancen für Stellvertreter Jonas Urbig (22) sollen ein Thema bei den Verhandlungen sein. Laut «Bild» sei Neuer dazu bereit, mehr Spiele an Urbig abzugeben, um ihn weiter als seinen Nachfolger aufzubauen. 

Nach zahlreichen Titeln könnte der Bayern-Kapitän aktuell seine 15. Saison in München mit dem dritten Triple nach 2013 und 2020 krönen. Der in Gelsenkirchen geborene Neuer war im Sommer 2011 nach dem DFB-Pokalsieg mit seinem Heimatverein FC Schalke 04 für rund 30 Millionen Euro nach München gewechselt. Für den Rekordmeister und den Weltmeister von 2014 wurde der Transfer zu einer absoluten Erfolgsgeschichte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
FC Bayern dementiert Bericht über Neuer-Verlängerung
«AZ»: Neuer bleibt bis 2027

FC Bayern dementiert Bericht über Neuer-Verlängerung

Bleibt Manuel Neuer noch ein Jahr beim FC Bayern? Laut einem «AZ»-Bericht ist seine Entscheidung gefallen. Die Münchner reagieren nun darauf.

24.04.2026

Bericht: Kane hat Ausstiegsklausel im Bayern-Vertrag
Fußball-Bundesliga

Bericht: Kane hat Ausstiegsklausel im Bayern-Vertrag

Harry Kane will mit dem FC Bayern Titel gewinnen. Bis 2027 läuft sein Vertrag in München. Einem Bericht zufolge soll darin eine Klausel sein. Kane selbst hegt einen «Traum».

05.02.2025

Bericht: Wohl kein neuer Vertrag für Bayern-Boss Dreesen
Machtkampf beim Rekordmeister?

Bericht: Wohl kein neuer Vertrag für Bayern-Boss Dreesen

Beim FC Bayern soll einem Medienbericht zufolge schon wieder ein Machtkampf in der Chefetage schwelen. Es geht angeblich um die Zukunft von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

19.10.2024

Manuel Neuer verlängert Vertrag beim FC Bayern

28.11.2023

Transfermarkt

Bericht: Bayern spricht mit Sevillas Torhüter Bounou

Noch ist Manuel Neuer nicht fit. Die Bayern suchen einen Torhüter. Es soll Gespräche gegeben haben.

23.07.2023