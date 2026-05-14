Sensations-Comeback?

Bericht heizt Gerüchte an: Neuer steht auf WM-Kaderliste

Kommt das DFB-Comeback tatsächlich? Trotz Rücktritts steht Manuel Neuer laut Sky auf der vorläufigen WM-Kaderliste. Sogar ein Gespräch mit dem Bundestrainer soll deswegen schon stattgefunden haben.

Steht Manuel Neuer doch bei der WM im Tor? (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Steht Manuel Neuer doch bei der WM im Tor? (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Spekulationen um ein mögliches WM-Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft werden immer konkreter. Nach Informationen von Sky Sport steht der Weltmeister-Torhüter von 2014 auf der 55er-Kaderliste, die der Deutsche Fußball-Bund am Montag an den Weltverband FIFA schicken musste. Nur Spieler, die auf dieser vorläufigen und öffentlich nicht einsehbaren Liste stehen, darf Bundestrainer Julian Nagelsmann dann für die anstehende Weltmeisterschaft nominieren. 

Nach Sky-Informationen soll sich Neuer (40), der kurz vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Meister FC Bayern München steht, mit Nagelsmann getroffen haben. In den Gesprächen soll es auch konkret um eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft als Nummer eins gegangen sein. Eine finale Entscheidung soll demnach zeitnah erfolgen. Seinen finalen 26-köpfigen WM-Kader gibt Nagelsmann am 21. Mai bekannt. 

Zuvor hatte auch das Fachmagazin «Kicker» berichtet, dass die Causa Neuer intern weit intensiver und kontroverser diskutiert werde, als es Nagelsmann nach außen hin darstelle. Auch bei Neuers Arbeitgeber FC Bayern sei man sich dessen bewusst. 

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Gibt es die Wende bei Neuer?

Neuer hatte 2024 nach der Heim-EM und 124 Länderspielen seine DFB-Karriere beendet. Doch nach seinen starken Saisonleistungen sprachen sich zahlreiche Experten und Promis aus dem deutschen Profifußball für eine Rückkehr des früheren Welttorhüters aus.

Bisher hatten aber sowohl der Bundestrainer als auch Neuer eine Rückkehr für die WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko öffentlich quasi ausgeschlossen. «Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen», sagte Neuer zuletzt im ZDF-«Sportstudio».

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