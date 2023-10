Bericht: Liverpool an Bayern-Star Sané interessiert

Wie der englische «Mirror» berichtete, könnte der Bayern-Stürmer den Superstar Mohamed Salah ersetzen, sollte der Ägypter im Sommer 2024 für eine hohe Ablösesumme nach Saudi-Arabien wechseln. Bereits in diesem Sommer war Salah heftig umworben worden, letztlich aber in Liverpool geblieben. Al-Ittihad soll rund 150 Millionen Pfund geboten haben.

Sané, der 2020 von Manchester City zum FC Bayern gekommen war, besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Zuletzt war auch vom Interesse der spanischen Spitzenclubs Real Madrid und FC Barcelona zu hören. Der 27-Jährige präsentiert sich derzeit in herausragender Form und hat in der Bundesliga bereits sechs Tore in dieser Saison erzielt.