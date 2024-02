Bericht: Liverpool will Bayer-Duo Alonso und Rolfes holen

Bayer Leverkusen und Xabi Alonso gehen den gemeinsamen Weg weiter. Der Spanier hat sich bis 2026 an den Club gebunden.

Trainer Alonso verlängert Vertrag in Leverkusen

Leverkusen ist mit der sportlichen Führung aus Alonso und Rolfes in dieser Saison noch ungeschlagen. In der Meisterschaft hat die Mannschaft acht Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Bayern, zudem steht sie im Halbfinale des DFB-Pokals und im Achtelfinale der Europa League. Zuletzt war auch über ein Interesse anderer Clubs an Alonso berichtet worden.