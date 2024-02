Rolfes über Alonso-Gerüchte: «Bin gelassen und optimistisch»

Alonso wisse, was er am Verein habe: «Das hat er schon häufig gesagt. So arbeitet er jeden Tag mit seiner Mannschaft und mit seinem Trainerteam.» Alonsos Vertrag beim Werksclub läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Wenn der 42-Jährige doch vorzeitig weg wolle? «Es gibt viele Konjunktive in der Welt. Nicht alle müssen eintreten», sagte Rolfes.



Nach Informationen des TV-Senders Sky müsste der FC Bayern 15 bis 25 Millionen Euro auf den Tisch legen, falls Alonso schon nach der aktuell laufenden Saison verpflichtet werden solle. Anders wäre es 2025. Dann könnte eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel greifen, die bei circa 15 Millionen Euro liegen soll.