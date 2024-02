Darmstadt krasser Außenseiter gegen Leverkusen

Darmstadt (dpa/lhe) - Schlusslicht Darmstadt 98 möchte den noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen ärgern und hofft auf eine sportliche Sensation im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Die Hessen gehen als krasser Außenseiter in die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), wollen die Punkte aber nicht kampflos hergeben. Es wäre fatal, nicht an seine Chance zu glauben, sagte Trainer Torsten Lieberknecht.