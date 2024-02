Calmund setzt auf Fußballgott: Bayer soll Meister werden

Mit einer Entscheidung um den Titel rechnet der 75-Jährige im Topspiel gegen den FC Bayern an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) aber noch nicht. «Maximal gibt es da eine Vorentscheidung, aber noch keine Entscheidung. Schauen Sie sich doch mal an, wie eng noch alles ist», sagte Calmund der Deutschen Presse-Agentur.

Die Leverkusener führen die Tabelle der Fußball-Bundesliga derzeit mit zwei Punkten vor den Bayern an. Trotz der engen Ausgangslage hofft Calmund auf die erste deutsche Meisterschaft in der Geschichte seines Ex-Clubs.

«Wenn der Fußballgott auch nur ansatzweise gerecht ist, dann wird Leverkusen in diesem Jahr Meister. Das darf gar nicht anders sein. Allein schon deswegen, wie viel Pech der Club mit seinen Vizemeisterschaften in der Vergangenheit hatte», sagt Calmund.

Während seiner Zeit als Bayer-Manager wurden die Leverkusener viermal Zweiter in der Bundesliga - in der Saison 2001/2002 zudem nicht nur in der Liga, sondern auch noch in der Champions League sowie im DFB-Pokal. Umso hoffnungsfroher ist Calmund jetzt.