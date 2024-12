Reiner Calmund mit Herz-Kreislauf-Problemen bei TV-Dreh

Köln (dpa) - Schreckmoment während der Dreharbeiten: Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund ist wegen Herz- und Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich am 4. Dezember bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show «Grill den Henssler», in der «Calli» in der Jury sitzt und gekochte Gerichte bewertet. Nach Angaben des Senders musste der 76-Jährige die Dreharbeiten abbrechen. Mittlerweile sei er aber wieder wohlauf und zu Hause bei seiner Familie. Mehrere Medien berichten.