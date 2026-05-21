Fußball-Bundesliga

Bericht: Lustrinelli neuer Trainer von Union Berlin

Mauro Lustrinelli steht beim 1. FC Union Berlin kurz vor der Unterschrift. Der Hauptstadt-Club hat sich mit dem Arbeitgeber des Schweizers angeblich auf eine Ablöse verständigt.

Mauro Lustrinelli führte Thun zur Schweizer Meisterschaft. (Archivbild) Foto: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa
Mauro Lustrinelli führte Thun zur Schweizer Meisterschaft. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin steht kurz vor der Verpflichtung des Schweizer Meistertrainers Mauro Lustrinelli. Wie Sky berichtet, habe sich der Fußball-Bundesligist mit Lustrinellis Club FC Thun auf eine Ablösesumme von einer Million Euro geeinigt. Die Vorstellung soll noch heute erfolgen.

Der 50-Jährige gilt als Wunschlösung der Berliner für die Nachfolge von Marie-Louise Eta, die künftig die Union-Frauen coacht. Die Vereinsführung um Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt und Präsident Dirk Zingler soll sich in den vergangenen Tagen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Schweizer befunden haben.

Lustrinelli hatte gerade für ein Fußballmärchen gesorgt und Aufsteiger Thun sensationell zum Titel geführt. Jetzt winkt dem kleinen Club sogar die Königsklasse. Lustrinelli besitzt noch einen Vertrag bis 2028.

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