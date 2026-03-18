Fußball-Nationalmannschaft

Bericht: Nagelsmann beruft Karl für Länderspiel-Auftakt

Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt offenbar auch auf einen 18 Jahre alten Münchner.

Darf womöglich bald auch das DFB-Trikot tragen: Bayerns Jungstar Lennart Karl. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Darf womöglich bald auch das DFB-Trikot tragen: Bayerns Jungstar Lennart Karl. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr offenbar auf Lennart Karl. Wie die «Bild» berichtet, soll der Jungstar des FC Bayern München zum Kader für die Testpartien am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zählen.

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Für den 18 Jahre alten Karl wäre es nach starken Auftritten für den FC Bayern die erste Nominierung. Zuletzt lief der offensive Mittelfeldspieler für die U21 des DFB auf und überzeugte: In zwei Spielen schoss er drei Tore. In den vergangenen Wochen war es etwas ruhiger um den Shootingstar geworden.

Nagelsmann wird seinen Kader am Donnerstag (14.00 Uhr) in Frankfurt am Main bekanntgeben. Der Bundestrainer will 26 Spieler nominieren - so viele wie bei der WM erlaubt sind.

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