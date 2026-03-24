Fußball-Nationalmannschaft

Das erhofft sich Kimmich bei der WM von Karl und Musiala

Joshua Kimmich lobt den Mut von Lennart Karl und die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Jamal Musiala. Wie der DFB-Kapitän die beiden Bayern-Kollegen bei der WM sieht.

DFB-Kapitän Kimmich spricht bei der DFB-Pressekonferenz. Foto: Federico Gambarini/dpa
DFB-Kapitän Kimmich spricht bei der DFB-Pressekonferenz.

Herzogenaurach (dpa) - Joshua Kimmich setzt für die WM im Sommer auf die besonderen Fähigkeiten seiner Bayern-Kollegen Lennart Karl und Jamal Musiala. Das Debüt des 18 Jahre alten Karl bei der Fußball-Nationalmannschaft verfolgt der Kapitän der DFB-Elf mit besonderer Freude. «Er ist einer, der aufs Feld geht und sehr, sehr mutig ist. Das ist eigentlich etwas, was ich als Spieler oder als Mitspieler immer liebe, wenn junge Spieler kommen und wenn die mutig sind, wenn die sich was zutrauen», sagte Kimmich bei der DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach. 

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Karl-Debüt steht bevor

Karl könnte in den WM-Testspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zu seinen ersten Länderspieleinsätzen kommen. «Der Lenny, der kommt dann rein, der sucht seine Aktionen, der kennt seine Stärken, der sucht Aktionen, in denen er zum Abschluss kommt», sagte Kimmich. «Deswegen glaube ich, dass er uns hier und auch bei Bayern, da hat er es ja schon getan, aber uns auch hier helfen kann», fügte der 31-Jährige an. 

Einen speziellen WM-Einfluss erhofft sich Kimmich von Musiala. Der Offensivkünstler konnte wegen einer Stressreaktion des im vergangenen Sommer schwer verletzten Beins diesmal von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch nicht wieder nominiert werden. Der 23-Jährige sei bei den Bayern und der Nationalmannschaft «unfassbar wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die sehr besonders sind im Weltfußball», sagte Kimmich. 

Musiala (l.) und Kimmich kennen sich schon lange. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Musiala (l.) und Kimmich kennen sich schon lange. (Archivbild)

Musiala habe bei seinen Spielen für die Münchner nach seinem Club-Comeback demonstriert, dass er trotz des schon hohen Niveaus beim FC Bayern noch «den Unterschied ausmachen» kann. «Da hat er schon gezeigt, dass er ein sehr besonderer Spieler ist», sagte Kimmich. Für die Nationalmannschaft spielte Musiala letztmals vor einem Jahr in den Viertelfinal-Playoffs der Nations League gegen Italien (2:1/3:3).

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