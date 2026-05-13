Fußball-Nationalmannschaft

Bericht: Neuers DFB-Comeback für WM wird intern diskutiert

Er ist für viele weiter der beste deutsche Torwart und sollte bei der WM spielen. Doch Neuer und der Bundestrainer schlossen eine Rückkehr aus. Hinter den Kulissen soll es laut «Kicker» anders sein.

Kehrt Manuel Neuer für die WM doch in die Nationalmannschaft zurück? (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Kehrt Manuel Neuer für die WM doch in die Nationalmannschaft zurück? (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft für die WM sind einem Medienbericht zufolge nicht aus der Luft gegriffen. Das Thema werde intern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es Bundestrainer Julian Nagelsmann nach außen hin darstelle, schrieb das Fachmagazin «Kicker». Auch bei Neuers Arbeitgeber FC Bayern sei man sich dessen bewusst. 

Sowohl Nagelsmann als auch Neuer hatten in der jüngeren Vergangenheit eine Rückkehr für die WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko öffentlich quasi ausgeschlossen. «Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen», sagte der 40 Jahre alte Torhüter im ZDF-«Sportstudio». Und der Bundestrainer betonte bei MagentaTV: «Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren.»

Steht Neuers Name auf der vorläufigen Kader-Liste?

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Doch es wurde fleißig diskutiert, die Idee einer Rückkehr des Weltmeisters von 2014 wurde von zahlreichen Promis aus dem deutschen Profifußball protegiert. Auch, weil Neuer in dieser Saison bei den Bayern wieder Topleistungen zeigte. 

Bei seinem Auftritt an diesem Samstag beim ZDF-«Sportstudio» wird Nagelsmann sich sicher auch zu diesem Thema wieder äußern. Vielleicht sickert auch eine Information durch, ob Neuers Name auf der vorläufigen und öffentlich nicht einsehbaren Liste von 55 Spielern steht, die der DFB laut «Kicker» am Montag dem Weltverband FIFA vorlegen musste. Seinen finalen 26-köpfigen Kader für die WM gibt Nagelsmann am 21. Mai bekannt. 

Baumann wäre der große Verlierer

Neuer war 2024 nach der Heim-EM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nagelsmann ernannte dann Marc-André ter Stegen zur Nummer eins, der Keeper fiel allerdings seitdem die meiste Zeit aus. Mittlerweile machte der Bundestrainer den Hoffenheimer Oliver Baumann zu seinem WM-Schlussmann.

Bei einer Neuer-Nominierung wäre Baumann zweifelsohne der große Verlierer. «Den Oli Baumann, den killen wir gerade», sagte Ex-Weltmeister Sami Khedira bei DAZN über die Dauer-Debatte um Neuer. «Und ich glaube, das hilft weder Julian noch Deutschland noch dem Jungen selber.»

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