Fußball-Nationalmannschaft

Ter Stegen: Nagelsmann geht wohl von längerem Ausfall aus

Marc-André ter Stegen ist erneut verletzt. Mehr ist noch nicht bekannt. Doch ein Satz des Bundestrainers lässt aufhorchen.

Julian Nagelsmann bedauert die Verletzung von Marc-André ter Stegen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Julian Nagelsmann bedauert die Verletzung von Marc-André ter Stegen. (Archivbild)

Frankfurt (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann geht offenbar von einem längeren Ausfall des verletzten Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen aus. «Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten - aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter», sagte Nagelsmann.

Ter Stegens aktueller Club FC Girona hatte am Montag nur mitgeteilt, dass der 33-Jährige sich am Oberschenkel verletzt habe. Um eine Prognose zur Ausfallzeit zu treffen, seien weitere Untersuchungen nötig. Nagelsmann, so lassen sich seine Worte deuten, geht offenbar davon aus, dass ter Stegen die beiden Länderspiele Ende März in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) verpassen wird. Es sind die letzten Spiele vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders.

Baumanns Chancen erhöhen sich

«Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm», sagte Nagelsmann über ter Stegen. Im Tor dürfte damit weiterhin Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim stehen und gute Chancen haben, auch bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins zu sein.

Oliver Baumann (l) könnte Marc-André ter Stegen endgültig den Rang ablaufen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Oliver Baumann (l) könnte Marc-André ter Stegen endgültig den Rang ablaufen. (Archivbild)

Nagelsmann hatte ter Stegen zur Nummer 1 gekürt. Dieser fiel dann aber wegen einer Knie- und Rückenverletzung lange aus. Um Stammtorwart bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zu sein, wechselte er für die erhoffte notwendige Spielpraxis vom FC Barcelona zum FC Girona. Dort kam er aber nur zweimal zum Einsatz. 

Womöglich werden bei einem längeren Ausfall ter Stegens auch die Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer lauter werden. Der Bayern-Torwart war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte ein Comeback bisher kategorisch ausgeschlossen. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der FC Bayern die Überraschungsmannschaft aus Hoffenheim.

