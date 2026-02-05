Ter Stegen fällt monatelang aus – WM-Teilnahme sehr fraglich

Girona (dpa) - Für Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen rückt eine Teilnahme an der Fußball-WM im Sommer in weite Ferne. Er werde aufgrund seiner Operation «mehrere Monate» ausfallen, teilte der 33-Jährige auf Instagram mit. «Ich bin ein positiver Mensch. Ich hatte schon immer diese Einstellung und habe sie bei jeder Herausforderung, der ich mich stellen musste, beibehalten, aber diese Herausforderung ist besonders schwer für mich.» Ter Stegen hatte sich bei seinem neuen Club FC Girona eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird am Freitag operiert.

Damit dürfte es schwer für ihn werden, bei der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) dabei zu sein. Die ersten Länderspiele in diesem Jahr verpasst der Torhüter definitiv. Trainer Julian Nagelsmann versammelt sein erstes Aufgebot 2026 am 23. März im Stammquartier in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf die Test-Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana.