Leihe bis Sommer: Ter Stegen wechselt von Barça zu Girona

Barcelona (dpa) - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona und spielt auf Leihbasis bis zum Saisonende für den FC Girona. Das gaben der abstiegsgefährdete Club nahe der katalanischen Metropole und Barça am Dienstagabend bekannt. Mit dem Wechsel hofft der Ex-Gladbacher auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.

Ter Stegen: «Ich freue mich sehr auf das, was vor mir liegt»

Ter Stegen meldete sich bei Instagram in einem emotionalen Post zu Wort: «Ich bin zutiefst dankbar und stolz. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird. Eure Unterstützung in all den Jahren war unglaublich, ich danke euch von ganzem Herzen», schrieb der 33-Jährige.

Dass er die Kapitänsbinde trug, werde er für immer in seinem Herzen tragen. Zum Abschluss richtete er seinen Blick nach Girona. «Jetzt geht meine Reise in Katalonien weiter, und ich freue mich sehr auf das, was vor mir liegt.»

Wenige Stunden zuvor hatte Barcelonas deutscher Trainer Hansi Flick über den anstehenden Wechsel gesprochen. «Heute Morgen hat Marc uns gesagt, dass er nach Girona gehen wird», sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel Barças bei Slavia Prag - und fand dann anerkennender Worte. «Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft anders entschieden und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Aber ich wünsche ihm alles Gute.»

Dazu gehören auch Auftritte im DFB-Team: «Vielleicht sehen wir ihn im deutschen Nationalteam bei der WM. Die Daumen sind gedrückt dafür. Ich denke, er hat gute Chancen», sagte Flick.

Girona-Trainer Míchel hatte schon vor der offiziellen Verkündung des Transfers von ter Stegen geschwärmt. «Er ist ein Top-Spieler. Welcher Club würde nicht gerne einen Torwart wie ter Stegen haben?», sagte der Coach über den 33-Jährigen. Girona postete nach der Verkündung des Transfers bei Instagram ein Video mit Paraden des Torwarts - der Titel: «Das ist keine Zauberei, das ist ter Stegen.»

Darum hatte ter Stegen beim FC Barcelona zuletzt keine Chance

Ter Stegen hatte zuletzt zwar nach überstandener Rückenoperation erstmals nach rund sieben Monaten im Pokal bei Drittligist CD Guadalajara wieder im Tor des FC Barcelona gestanden. Trainer Hansi Flick stellte danach aber sofort klar, dass der im Sommer für 25 Millionen Euro verpflichtete Joan Garcia die Nummer eins bei den Katalanen bleibt.

Dem finanziell angeschlagenen Club wäre bereits im Sommer ein Abgang von ter Stegen recht gewesen, um das hohe Gehalt seines langjährigen Torhüters einzusparen. Zumal die Katalanen in dem polnischen Routinier Wojciech Szczesny einen weiteren erfahrenen Schlussmann in ihren Reihen haben. Ter Stegen besitzt noch einen gut dotierten Vertrag bis 2028.

Zwischenzeitlich befanden sich Spieler und Verein im Streit, weil ter Stegen die Einverständniserklärung verweigerte, dass der Club den ärztlichen Bericht nach seiner Operation an die Liga weiterleiten durfte. Der Club wollte sich so finanziellen Spielraum verschaffen. Am Ende legten beide Seiten den Streit bei.

Bundestrainer Julian Nagelsmann forderte Stammplatz

Ein Wechsel war für ter Stegen quasi unausweichlich, um bei der WM die Nummer eins zu sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nämlich zuletzt betont: «Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt.»

Zumal ter Stegens Vertreter in der DFB-Elf, Oliver Baumann, in den vergangenen Monaten bei der erfolgreichen WM-Qualifikation überzeugen konnte. Auch ein mögliches Comeback von Manuel Neuer wurde zumindest medial immer wieder debattiert.