La Liga

Nicht im Kader: Ter Stegens Wechsel zu Girona vor Abschluss

Barça erlaubt ter Stegen den Medizincheck in Girona. Zum Spiel in Prag reist er nicht mehr mit. Der Torwart will mit mehr Spielpraxis seine Position im DFB-Team stärken.

Marc-André ter Stegen verlässt wohl den FC Barcelona. (Archivbild) Foto: Rudy Garcia/AP/dpa
Marc-André ter Stegen verlässt wohl den FC Barcelona. (Archivbild)

Barcelona (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht unmittelbar bevor. Der 33-Jährige gehört nicht zum Kader der Katalanen für das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Slavia Prag. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Stattdessen erteilte Barça laut spanischen Medien seinem Ex-Kapitän die Erlaubnis, heute zum Medizincheck nach Girona zu reisen. Sollte da alles glattlaufen, wechselt ter Stegen auf Leihbasis bis zum Saisonende zum abstiegsbedrohten Ligakontrahenten.

Ter Stegen will zur WM

Mit dem Wechsel hofft der Ex-Gladbacher auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.

Ter Stegen hatte zuletzt zwar nach überstandener Rückenoperation erstmals nach rund sieben Monaten im Pokal bei Drittligist CD Guadalajara wieder im Tor des FC Barcelona gestanden. Trainer Hansi Flick hatte aber klargestellt, dass der im Sommer für 25 Millionen Euro verpflichtete Joan Garcia die Nummer eins bleibt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deco gibt Entwarnung: Nichts Ernstes bei ter Stegen
Barça-Torwart

Deco gibt Entwarnung: Nichts Ernstes bei ter Stegen

Barças Sportdirektor Deco äußert sich vor dem Supercup-Halbfinale zum deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen. Seine Aussagen dürften die deutschen Fans etwas beruhigen.

07.01.2026

Ter Stegen wieder verletzt - Abreise aus Saudi-Arabien
Barça-Torwart

Ter Stegen wieder verletzt - Abreise aus Saudi-Arabien

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hatte auf Einsatzminuten beim Supercup in Saudi-Arabien gehofft. Nun gibt es die nächste Verletzung.

06.01.2026

Barcelona: Ter Stegen am Rücken operiert
OP in Frankreich

Barcelona: Ter Stegen am Rücken operiert

Marc-André ter Stegen erlebt einen schwierigen Sommer - gesundheitlich und sportlich. Nun musste der Nationaltorhüter knapp elf Monate vor WM-Start sogar unters Messer. Seine Zukunft ist ungewiss.

29.07.2025

Causa ter Stegen: Nagelsmanns Botschaft an Barça und Flick
Fußball-Nationalmannschaft

Causa ter Stegen: Nagelsmanns Botschaft an Barça und Flick

Der Bundestrainer äußert sich nach dem Nations-League-Abschluss deutlich zum Fall ter Stegen. Die Zukunft von Deutschlands Nummer eins beim FC Barcelona ist ungewiss - trotz Vertrags bis Mitte 2028.

08.06.2025

Verkaufskandidat? Ter Stegen sieht Zukunft klar bei Barça
Fußball-Nationalmannschaft

Verkaufskandidat? Ter Stegen sieht Zukunft klar bei Barça

Marc-André ter Stegen dankt Bundestrainer Julian Nagelsmann ausdrücklich für dessen «spektakuläre Rückendeckung». Genießt Deutschlands Nummer eins diese auch noch beim FC Barcelona?

01.06.2025