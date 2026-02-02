Berichte aus Spanien: Ter Stegen wieder verletzt

Girona (dpa) - Marc-André ter Stegen soll spanischen Medienberichten zufolge wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Für den 33 Jahre alten deutschen Nationaltorwart könnte dies im schlimmsten Fall das Aus aller WM-Hoffnungen bedeuten, nachdem er vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen wurde, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Nach ersten Untersuchungen sei die Verletzung im Oberschenkel schwerwiegender als ursprünglich angenommen, hieß es bei Ràdio Girona und SER Catalunya. «Die Prognose ist nicht gut, und obwohl der Spieler noch weitere medizinische Untersuchungen abwarten muss, deuten erste Anzeichen auf eine mögliche Ausfallzeit von zwei oder mehr Monaten hin», hieß es bei SER Catalunya.

Bericht: Rückkehr nach Barcelona möglich

Andere spanische Medien berichteten zunächst auch auf Grundlage der beiden Sender. «Schlechte Nachrichten für Marc-André ter Stegen», meinte «Sport». Von einer «unerwarteten und beunruhigende Nachricht», schrieb «Mundo deportivo». Ter Stegen soll sich die Verletzung bei der 0:1-Niederlage bei Real Oviedo zugezogen haben. Er hatte allerdings durchgespielt. Stellungnahmen vom FC Girona oder dem FC Barcelona lagen zunächst nicht vor.

Laut Cadena SER soll der FC Barcelona aber bestätigt haben, über die Situation informiert zu sein und eine Rückkehr nicht auszuschließen, sollte sich die Schwere der Verletzung bestätigen. Dazu wolle Barça aber noch die endgültige Diagnose abwarten.

Nach dem Debüt noch gefeiert

Der zuvor schon mehrmals länger verletzte ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Im ersten Spiel mit seiner neuen Mannschaft hatte ter Stegen praktisch mit der letzten Aktion der Partie das 1:1 gegen den FC Getafe daheim in Girona gerettet und war dafür gefeiert worden.