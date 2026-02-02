Fußball in Spanien

Berichte aus Spanien: Ter Stegen wieder verletzt

Ist seine WM-Teilnahme nun richtig in Gefahr? Torwart Marc-André ter Stegen soll sich eine Muskelverletzung zugezogen haben, berichten spanische Medien.

Deutschlands eigentliche Nummer 1 soll erneut verletzt sein, berichten spanische Medien. (Archivbild) Foto: Felipe Mondino/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa
Deutschlands eigentliche Nummer 1 soll erneut verletzt sein, berichten spanische Medien. (Archivbild)

Girona (dpa) - Marc-André ter Stegen soll spanischen Medienberichten zufolge wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Für den 33 Jahre alten deutschen Nationaltorwart könnte dies im schlimmsten Fall das Aus aller WM-Hoffnungen bedeuten, nachdem er vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen wurde, um dort Spielpraxis zu sammeln.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach ersten Untersuchungen sei die Verletzung im Oberschenkel schwerwiegender als ursprünglich angenommen, hieß es bei Ràdio Girona und SER Catalunya. «Die Prognose ist nicht gut, und obwohl der Spieler noch weitere medizinische Untersuchungen abwarten muss, deuten erste Anzeichen auf eine mögliche Ausfallzeit von zwei oder mehr Monaten hin», hieß es bei SER Catalunya.

Bericht: Rückkehr nach Barcelona möglich

Andere spanische Medien berichteten zunächst auch auf Grundlage der beiden Sender. «Schlechte Nachrichten für Marc-André ter Stegen», meinte «Sport». Von einer «unerwarteten und beunruhigende Nachricht», schrieb «Mundo deportivo». Ter Stegen soll sich die Verletzung bei der 0:1-Niederlage bei Real Oviedo zugezogen haben. Er hatte allerdings durchgespielt. Stellungnahmen vom FC Girona oder dem FC Barcelona lagen zunächst nicht vor.

Laut Cadena SER soll der FC Barcelona aber bestätigt haben, über die Situation informiert zu sein und eine Rückkehr nicht auszuschließen, sollte sich die Schwere der Verletzung bestätigen. Dazu wolle Barça aber noch die endgültige Diagnose abwarten.

Nach dem Debüt noch gefeiert

Der zuvor schon mehrmals länger verletzte ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Im ersten Spiel mit seiner neuen Mannschaft hatte ter Stegen praktisch mit der letzten Aktion der Partie das 1:1 gegen den FC Getafe daheim in Girona gerettet und war dafür gefeiert worden.

Ter Stegen wollte durch den Wechsel zu dem katalanischen Club nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ter Stegen bereit für Girona-Premiere
Nach Wechsel

Ter Stegen bereit für Girona-Premiere

Marc-André ter Stegen muss sich im Eiltempo beim FC Girona einleben. Schon am Montag könnte der Torwart erstmals nach seinem Wechsel zum Einsatz kommen.

22.01.2026

Transfers

Fußball-Nationaltorwart ter Stegen verlässt FC Barcelona

20.01.2026

Girona-Wechsel steht bevor: Flick verabschiedet ter Stegen
FC Barcelona

Girona-Wechsel steht bevor: Flick verabschiedet ter Stegen

Vom Meister zum Abstiegskandidaten: Der Transfer des DFB-Torwarts ist offenbar fix. Er hofft in Girona auf mehr Spielpraxis vor der WM. Trainer Hansi Flick drückt ihm dafür die Daumen.

20.01.2026

Barcelona: Ter Stegen am Rücken operiert
OP in Frankreich

Barcelona: Ter Stegen am Rücken operiert

Marc-André ter Stegen erlebt einen schwierigen Sommer - gesundheitlich und sportlich. Nun musste der Nationaltorhüter knapp elf Monate vor WM-Start sogar unters Messer. Seine Zukunft ist ungewiss.

29.07.2025

Verletzter Torwart ter Stegen bedankt sich für Unterstützung
Nationalmannschaft

Verletzter Torwart ter Stegen bedankt sich für Unterstützung

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt nach einer schweren Knieverletzung lange aus. Nun meldet sich der Barça-Keeper zu Wort.

24.09.2024