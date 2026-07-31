Fußball

Berichte: FIFA treibt erneute WM-Aufstockung voran

Die vergangene Fußball-WM war die größte, die es bisher gab. Wird die nächste noch größer?

Spielen 2030 noch mehr Teams bei der Endrunde um den WM-Pokal? (Archivbild) Foto: Tony Gutierrez/AP/dpa
Spielen 2030 noch mehr Teams bei der Endrunde um den WM-Pokal? (Archivbild)

Zürich (dpa) - Die FIFA treibt die mögliche Ausweitung der Fußball-Weltmeisterschaft auf 64 Mannschaften offenbar weiter voran. Wie unter anderem der «Guardian», ESPN und Sky News mit Verweis auf ihnen vorliegende Dokumente des Weltverbandes berichten, will die FIFA die Auswirkungen einer möglichen Aufstockung untersuchen lassen.

Laut der Berichte soll bis zum 14. August ein unabhängiges Unternehmen dafür ausgewählt werden. Dieses Unternehmen habe dann vier Wochen Zeit, um die vorgeschlagene Erweiterung zu analysieren.

Die Berichte fallen mitten in eine Zeit, in der sich der Weltverband um Präsident Gianni Infantino harscher Kritik für seine Investorenpläne ausgesetzt sieht. Der geplante Deal der FIFA sieht vor, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der WM eine Milliardensumme einzuspielen. Für die Umsetzung wollte der Weltverband das Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) gründen. Als Reaktion droht der europäische Dachverband UEFA sogar mit einem WM-Boykott.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Endrunde 2030 wäre schon jetzt die längste der WM-Geschichte

Während der WM in den USA, Kanada und Mexiko, die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wurde, hatte Infantino die Diskussion um eine weitere Vergrößerung des Teilnehmerfeldes entfacht. Es sei ein Thema, über das man «auf jeden Fall» nach der WM nachdenken solle, sagte der 56-Jährige. Die ganze Welt müsse von der WM träumen dürfen und «nicht nur Europa und Südamerika».

Südamerikas Verbandspräsident Alejandro Domínguez unterstützt die Idee. Im Gebiet seiner Konföderation soll es 2030 jeweils ein Auftaktspiel in Uruguay (Montevideo), dem Gastgeber der ersten WM vor dann hundert Jahren (1930) geben, zudem in Argentinien (Buenos Aires) und Paraguay (Asunción). Danach soll der größte Teil des Turniers in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen werden. Derzeit ist die Endrunde vom 8. Juni bis 21. Juli geplant und wäre mit 44 Tagen die längste WM der Geschichte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hellmann findet WM-Aufstockung gut: «Sehr bereichernd»
Debatte um XXL-Turnier

Hellmann findet WM-Aufstockung gut: «Sehr bereichernd»

Kritik an der XXL-WM? Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hält dagegen und spricht von Teilhabe sowie Stolz für kleine Länder - und nimmt die FIFA in Schutz.

30.06.2026

WM 2034 in Saudi-Arabien, Endrunde 2030 in sechs Ländern

11.12.2024

Fußball-Weltmeisterschaft

WM-Vergabe 2030: FIFA rollt Saudi-Arabien den Teppich aus

Mit der WM-Vergabe 2030 an sechs Länder schafft die FIFA Fakten. Jetzt gilt Saudi-Arabien als Gastgeber für 2034 als sicher. Der DFB und sein Chef Neuendorf sind wieder in einer schwierigen Position.

05.10.2023

Fußball

WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten

Die Jubiläumsausgabe der Fußball-WM soll 2030 in sechs Ländern stattfinden. Erst in Uruguay, Argentinien und Paraguay, danach sollen Marokko, Spanien und Portugal das Turnier ausrichten.

04.10.2023

Fußball-Weltmeisterschaft

Mega-WM mit noch mehr Spielen: FIFA auf Expansionskurs

Die WM 2026 soll noch mehr Fußball bieten. Am Dienstag wird in Kigali eine Formatänderung beschlossen. Absolviert werden jetzt 104 Spiele - 40 mehr als in Katar Ende 2022. Der FIFA winken Millionen.

14.03.2023