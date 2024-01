Bessermacher Filbrich: Ex-Athlet bringt Biathleten nach vorn

Ruhpolding (dpa) - Der Einfluss von Jens Filbrich ist schon nach wenigen Monaten erkennbar. Staunten manche bei der Beförderung des früheren Langläufers zum neuen Co-Trainer der deutschen Biathleten vielleicht noch, hat sich schnell herauskristallisiert: Der 44-Jährige ist ein «Bessermacher». Das zeigt sich in den Ergebnissen und im Feedback, was Filbrich von den Athleten bekommt.

«Läuferisch haben wir einen Schritt nach vorn gemacht», befand Johannes Kühn. Und auch Routinier Benedikt Doll lernt mit seinen 33 Jahren noch dazu: «Das Training ist das eine. Aber das Akribische, die Energie und Motivation, die einen ansteckt, das ist einfach super beim Jens. Das macht Spaß, im Team so zu arbeiten.»

Der neue Weg scheint zu stimmen: Nach den ersten vier Weltcups stehen sieben Einzel-Podestplätze zu Buche - das sind zwei mehr als in der gesamten Vorsaison. Das erste Trimester mit den Rennen in Östersund, Hochfilzen und Lenzerheide war der beste Saisonstart der Männer überhaupt.

«Das war ein extrem schöner Auftakt als Trainer für mich und da guckt man dankbar auf die Wochen zurück», sagte Filbrich in Oberhof. In Ruhpolding soll es ab Donnerstag so weitergehen.