Die Biathleten und «das Problem zwischen den Ohren»

Antholz (dpa) - Von einem generellen Problem beim Schießen wollen die deutschen Biathleten weniger als einen Monat vor der Weltmeisterschaft nichts wissen. «Die Trainingsleistungen sind in der Regel gut und da wird getroffen», sagte Männer-Trainer Jens Filbrich: «Aber wenn das Rennen kommt, dann ist das Problem zwischen den Ohren.» In den entscheidenden Situationen denken Philipp Nawrath und Co. in diesem Winter einfach zu viel nach, anstatt schlicht ihr Können zu zeigen. Die WM-Generalprobe kommt da nicht gerade recht.