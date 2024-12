Biathlet Horn Vierter im letzten Sprint des Jahres

Le Grand-Bornand (dpa) - Biathlet Philipp Horn ist zum Auftakt der Rennen in Le Grand-Bornand am ersten Weltcup-Podium seiner Karriere knapp vorbeigeschrammt. Der 30-Jährige schoss einmal daneben, war in der Loipe aber einer der Schnellsten und am Ende als Vierter bester Deutscher. Nach zehn Kilometern fehlten dem Thüringer 17,8 Sekunden auf den drittplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson (1 Fehler).