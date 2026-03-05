Erstes Rennen nach Olympia

Biathletin Fichtner überraschend Weltcup-Fünfte

Fehlerfrei im Schießen, zufrieden im Ziel: Marlene Fichtner belohnt sich mit dem besten Ergebnis ihrer Karriere. Während zwei Schwestern jubeln, hadert Janina Hettich-Walz mit ihrem Stehendschießen.

Marlene Fichtner holt ihr bestes Weltcupergebnis. (Archivbild) Foto: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency/AP/dpa
Kontiolahti (dpa) - Zwölf Tage nach den für die deutschen Biathletinnen medaillenlosen Olympischen Winterspielen hat Marlene Fichtner für eine Überraschung gesorgt. Die 22-Jährige blieb im Einzel von Kontiolahti als nur eine von fünf Skijägerinnen fehlerfrei und holte mit Rang fünf die bisher beste Weltcupplatzierung ihrer Laufbahn. Zu Recht zeigte Fichtner im Zielraum in Finnland die Faust und freute sich riesig. «Ich kann es gerade noch gar nicht fassen und bin jetzt sehr glücklich, dass das so geklappt hat», sagte Fichtner im ZDF.

Im ersten Rennen nach dem Rücktritt von Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß lag Janina Hettich-Walz bis zum letzten Schießen auf einem Podestrang. Doch mit zwei Strafminuten vergab sie das dritte Podium ihrer Karriere, mit 20 Treffern wäre die 29-Jährige Zweite geworden. So reichte es am Ende zu Platz neun. «Das verfolgt mich schon das ganze Jahr, ich bekomme das zweite Stehendschießen nicht hin. Langsam ist es eine Kopfsache», sagte Hettich-Walz.

Zwei Schwestern auf dem Podest

Einen Doppelerfolg feierten die schwedischen Schwestern Elvira und Hanna Öberg. Elvira Öberg blieb ohne Fehlschuss und hatte nach 15 Kilometern 41,3 Sekunden Vorsprung auf Hanna, die eine Strafminute kassierte. Dritte wurde die Slowakin Paulina Batovska Fialkova (1 Fehler/+ 45 Sekunden).

Selina Grotian wurde nach drei Strafminuten 20., Vanessa Voigt (3 Fehler) kam auf Rang 25, Julia Tannheimer schoss viermal daneben und beendete das Rennen nach der fünftbesten Laufzeit auf Rang 28. Anna Weidel war kurzfristig erkrankt ausgefallen.

Die kleine Kristallkugel für die Einzel-Disziplinwertung sicherte sich die Französin Lou Jeanmonnot. Die Gesamtweltcupführende hatte aber Glück, denn nach dem enttäuschenden 35. Rang rettete sie in der Wertung zwei Punkte vor der Schwedin Anna Magnusson, die das Rennen als Sechste beendet hatte. 

Die Männer starten am Freitag (17.10 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel über 20 Kilometer in das letzte Trimester.

