Weltcup in Tschechien

Mutmacher bei Olympia-Generalprobe: Erstes Podest für Preuß

Franziska Preuß sichert sich zum Auftakt der Olympia-Generalprobe in Nove Mesto ihren ersten Podestplatz des Biathlon-Winters. Vor ihr landen zwei Französinnen.

Franziska Preuß landet im verkürzten Einzel von Nove Mesto auf dem Podest. Foto: Petr David Josek/AP/dpa
Franziska Preuß landet im verkürzten Einzel von Nove Mesto auf dem Podest.

Nove Mesto (dpa) - Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß ist mit einem Podestplatz in die Generalprobe vor den Olympischen Spielen im Februar gestartet. Die 31-Jährige handelte sich in Nove Mesto durch zwei Fehlschüsse insgesamt 90 Strafsekunden ein und wurde Dritte.

«Ich freue mich wirklich sehr, dass es heute mal geklappt hat, dass die Hürde im Kopf weg ist», sagte Preuß der ARD nach ihrem ersten Treppchen in dieser Saison - ein Mutmacher vor dem Jahreshöhepunkt in Italien.

Der Sieg ging im verkürzten Einzelrennen über 12,5 Kilometer an Justine Braisaz-Bouchet (1 Schießfehler). Hinter der Französin landete mit ihrer Landsfrau Lou Jeanmonnot (1) die beste Athletin des bisherigen Winters.

Nicht zu schlagen: Die beiden Französinnen Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot Foto: Petr David Josek/AP/dpa
Nicht zu schlagen: Die beiden Französinnen Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot

Probleme am Schießstand

Sportdirektor Felix Bitterling hatte erklärt, dass sich die Olympia-Teilnehmerinnen Preuß und Anna Weidel in Tschechien «den letzten Schliff und weiteres Selbstvertrauen» holen sollen. Während Preuß diese Vorgabe erfüllte, hatte Weidel mehr Schwierigkeiten. Sie schoss fünfmal daneben und landete auf dem 44. Platz. 

«Ich kann es mir selbst nicht ganz erklären. Irgendwie kriege ich es zurzeit im Einzel nur ganz schwer hin», sagte Weidel. «Ich bin auf gar keinen Fall zufrieden.»

Marlene Fichtner (2) feierte mit Rang 16 ihr bestes Karriereergebnis. Sophia Schneider (45. Platz/5), Rückkehrerin Hanna Kebinger (46./5) und Julia Kink (77./8) verfehlten zu viele Scheiben.

Die für Antholz nominierten Vanessa Voigt, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer lassen diese Weltcup-Station aus. Auch viele Trainer und Betreuer sind nicht vor Ort.

