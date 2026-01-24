Weltcup in Tschechien

Sieg futsch: Deutsches Biathlon-Duo disqualifiziert

Viele Olympia-Starter stehen in der Single-Mixed-Staffel nicht am Start. Das nutzen Marlene Fichtner und Leonhard Pfund. Freuen dürfen sie sich aber nur kurz, denn sie werden aus der Wertung genommen.

Marlene Fichtner knüpfte an ihre Leistung aus dem Einzel an. Foto: Petr David Josek/AP/dpa
Marlene Fichtner knüpfte an ihre Leistung aus dem Einzel an.

Nove Mesto (dpa) - Das deutsche Biathlon-Duo Leonhard Pfund und Marlene Fichtner ist nach dem Sieg im Single-Mixed-Staffelrennen von Nove Mesto disqualifiziert worden. Kurz vor der Siegerehrung wurde den beiden nach einem starken Auftritt und lediglich vier Nachladern der erste Platz aberkannt, weil Fichtner nach ihrem letzten Liegendanschlag das Gewehr nicht ordnungsgemäß geschultert haben soll. Sie war mit ihrem linken Arm nicht direkt durch die Schulterschlaufe gekommen und soll daher nicht regelkonform unterwegs gewesen sein.

«Das fühlt sich ziemlich hart an. Wir haben uns richtig gefreut, dass alles so gut hingehauen hat. Das ist jetzt echt schade», sagte Pfund, der unmittelbar nach seinem letzten Schießen den Finnen Tero Seppälä erst eingeholt und dann auch überholt hatte.

Finnen profitieren

Seppälä und Suvi Minkkinen (8 Nachlader) profitierten von der Entscheidung und rückten vom zweiten auf den ersten Rang vor. Dahinter komplettierten die beiden Franzosen Jeanne Richard und Émilien Claude (6) sowie Juni Arnekleiv und Martin Nevland aus Norwegen (8) das Podest.

Fichtner hatte im verkürzten Einzelrennen tags zuvor mit Platz 16 ihr bestes Karriereergebnis eingefahren. Auch Pfund überzeugte bereits bei seinem Weltcup-Debüt am Donnerstag mit dem 13. Platz. Dadurch konnten sich die beiden für den Massenstart am Sonntag qualifizieren.

