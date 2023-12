Biathletin Preuß will der Müdigkeit trotzen

Disziplin-Trainer Sverre Olsbu Röiseland fordert ebenfalls volle Konzentration. «Man darf keine dummen Fehler machen. Es wird ein hartes Rennen, die Strecke ist wirklich hart. Aber es ist das letzte Rennen des Jahres und wir werden All in gehen», sagte er.

Die Männer beenden die Weltcup-Premiere in Graubünden (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport). Nach den vielen Strafrunden in der Verfolgung sind Sprint-Sieger Benedikt Doll und Co. auf Wiedergutmachung aus. «Ich weiß noch nicht genau, woran es lag. Das analysiere ich mal für mich und dann werde ich versuchen, es wieder besser zu machen», so Doll.