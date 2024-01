Voigt zittert und wird Vierte - Biathletin dennoch zufrieden

Obwohl sie nach dem auf 12,5 Kilometer verkürzten Einzel nicht mit der Schweizer Premierensiegerin Lena Häcki-Groß und der zweiten Französin Julia Simon auf dem Siegerpodest feiern konnte, sammelte die Thüringerin drei Wochen vor der WM dennoch Selbstvertrauen. «Das war wichtig für den Kopf Richtung WM. Es ist so ein kleiner Meilenstein für mich», meinte Voigt, die in der anstrengenden Höhe von 1600 Metern diesmal läuferisch nicht so viel im Vergleich zur Konkurrenz abfiel. «Es geht läuferisch Stück für Stück bergauf. Aber ich habe vielleicht zu viele Körner in den ersten Runden gespart.» Auch am Schießstand verlor sie entscheidende Sekunden, denn anderen feuerten ihre Schüsse schneller. «Dennoch bin ich sehr zufrieden», sagte Voigt, die weiß, dass sie an ihrer Schießschnelligkeit noch arbeiten muss.