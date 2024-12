Biathlon-Staffeln ohne Podestplätze - Männer-Serie endet

Weltcup in Ruhpolding

«Cooles Rennen»: Biathletinnen überzeugen als Staffel-Dritte

In einem packenden Staffelrennen kämpfen die deutschen Biathletinnen lange um den Sieg. Zum Auftakt des Heim-Weltcups in Ruhpolding gibt es am Ende Rang drei.