Fußball-Nationalmannschaft

«Bild»: Baumann bei Neuanfang unter Klopp nicht dabei

In der WM-Qualifikation war er noch die Nummer eins, bei der WM musste er sich hinter Manuel Neuer mit der Reservistenrolle begnügen. Unter Jürgen Klopp ist der Hoffenheimer Keeper offenbar außen vor.

Oliver Baumann erhält von Jürgen Klopp offenbar keine Nationalmannschaftsnominierung. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Oliver Baumann erhält von Jürgen Klopp offenbar keine Nationalmannschaftsnominierung. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Torhüter Oliver Baumann ist beim Neuaufbau der Fußball-Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp offenbar nicht dabei. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, verzichtet der neue Bundestrainer auf eine Einladung des Keepers der TSG 1899 Hoffenheim für die anstehenden Nations-League-Spiele. 

«Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen», wird Baumann in der Zeitung zitiert - mit der Ergänzung: «Das soll er dann machen.»

Baumann war in der WM-Qualifikation in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen noch die Nummer eins unter Julian Nagelsmann. Kurz vor der WM holte der Klopp-Vorgänger dann aber Manuel Neuer zurück. Baumann saß bei dem Turnier in Nordamerika als Nummer zwei auf der Bank. 

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Rückkehr von ter Stegen?

Es wird damit gerechnet, dass ter Stegen unter Klopp zurück ins Tor kehrt. Der Keeper ist nach seinem Wechsel von Barcelona zu Ajax Amsterdam wieder regelmäßig im Einsatz. Dahinter dürfen sich auch Jonas Urbig (Bayern München), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) und Finn Dahmen (FC Augsburg) Hoffnungen machen.

Das DFB-Team bestreitet die ersten Spiele unter Klopp in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober). Am Donnerstag (10.00 Uhr) gibt der Coach sein Aufgebot bekannt.

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