Gruppe B

Bosnien-Herzegowina schlägt Katar - WM-Traum geht weiter

Edin Dzeko und seine Teamkollegen brauchen gegen Katar einen Sieg und liefern. Ein 18-Jähriger trifft traumhaft. Auf ihn können sich bald auch die Fans in Deutschland freuen.

Kerim Alajbegovic (r.) brachte Bosnien-Herzegowina in Führung. Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa
Kerim Alajbegovic (r.) brachte Bosnien-Herzegowina in Führung.

Seattle (dpa) - Mit einem Sieg gegen Katar hat sich Bosnien-Herzegowina den Traum von der K.o.-Runde bei der WM so gut wie erfüllt. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Bundesligaprofi Sergej Barbarez bezwang den Außenseiter aus dem Emirat verdient mit 3:1 (2:1). Vor 66.925 Zuschauern in Seattle sorgten Kerim Alajbegovic (29. Minute), Sultan Al-Brake per Eigentor (34.) und Ermin Mahmic (80.) für die Treffer der Bosnier, die zum zweiten Mal nach 2014 bei einer Weltmeisterschaft dabei sind.

Die Mannschaft um den 40 Jahre alten Stürmerstar Edin Dzeko liegt in der Abschlusstabelle von Gruppe B auf Rang drei. Die nun vier Punkte werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichen, um als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Katar ist dagegen ausgeschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg bei einer WM. Das Tor von Hassan Al-Haydos (42.) war für den Außenseiter zu wenig.

Die Bosnier hatten viel Unterstützung in Seattle. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
Die Bosnier hatten viel Unterstützung in Seattle.

Alajbegovic trifft traumhaft

Barbarez hatte vor der Partie die große Fan-Unterstützung betont und auf 30.000 bosnische Anhänger im Stadion gehofft. Tatsächlich hatten sich schon seit dem frühen Morgen viele tausend Fans in Blau, Gelb und Weiß bei prächtigem Wetter auf die Partie eingestimmt, die Ortszeit zur Mittagszeit stattfand. In der Arena feuerten sie ihre Mannschaft quasi durchgängig mit lauten Gesängen an.

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Auch die bosnischen Fußballer legten schwungvoll los. Nach gut einer Minute musste Katars Torwart Mahmud Abunada bei einem Fernschuss erstmals eingreifen. Wirklich gefährlich in den Strafraum kamen Dzeko, Stuttgarts Ermedin Demirovic & Co. aber zunächst nicht.

Das war allerdings nicht schlimm. Immer wieder versuchten sie es aus der Distanz und belohnten sich mit einem Traumtor. Der erst 18 Jahre alte Bald-Leverkusener Alajbegovic traf aus rund 20 Metern fast genau in den Winkel.

Dzeko hat erst Glück und dann Pech

Und Bosnien legte nach. Eine weite Flanke von der linken Seite fand Dzeko, der frühere Bundesliga-Torschützenkönig traf Al-Brake und vom katarischen Verteidiger sprang der Ball ins Tor. Kurz darauf hatte Dzeko Pech, als sein Schuss zum möglichen 3:0 am Pfosten landete. Die bosnischen Fans feierten den Aufsteiger des FC Schalke 04 trotzdem mit Edin-Dzeko-Sprechchören.

Trotz der bisherigen bosnischen Überlegenheit war die muntere Partie keineswegs entschieden. Katar gab nämlich nicht auf und kam zum Anschluss. Kurz vor der Pause hatte Pedro Miguel sogar den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte wie Dzeko zuvor aber am Pfosten.

Katar gab auch nach dem 0:2 nicht auf. Foto: Maddy Grassy/FR172029 AP/AP/dpa
Katar gab auch nach dem 0:2 nicht auf.

Der Außenseiter blieb gefährlich. Bei einem Schuss von Akram Afif jubelten einige Katar-Fans schon. Der Ball landete jedoch am Außennetz. Auch Bosnien hatte nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder Abschlüsse. Mit dem 3:1 entschied der für Dzeko eingewechselte Mahmic die Partie.

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