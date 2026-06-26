Boxer Usyk will WM-Titel niederlegen: Chance für Kabayel

Kiew (dpa) - Der ukrainische Box-Weltmeister Oleksandr Usyk wird nach eigenen Angaben alle seine Titel im Schwergewicht abgeben. Das eröffnet eine Chance für den deutschen Schwergewichtsboxer Agit Kabayel, der gegen Usyk um den Titel boxen will.

«Ich werde alle Gürtel niederlegen, damit die Jungs, die heute ihretwegen Schlange stehen, darum boxen können», teilte Usyk auf seinem Instagram-Account mit. Er betonte zugleich, dass dies nicht bedeute, dass er sich von dem Sport zurückziehe. «Denn ich habe noch einen last dance», sagte er. Der Verzicht auf die Titel sei durchdacht und eröffne ihm neue Möglichkeiten, fügte er hinzu. Details nannte er nicht.

Kabayel forderte einen Kampf

Zuletzt wollte Kabayel in einem Titelkampf des Verbans World Boxing Council (WBC) gegen Usyk antreten. Sollte Usyk nach seiner Ankündigung nicht antreten, könnte der aus Bochum stammende Kabayel von der WBC zum Weltmeister gekürt werden.

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In den vergangenen Monaten hatte Kabayel den Ukrainer Usyk immer wieder zu einem Kampf aufgefordert. Zuletzt veröffentlichte der Bochumer ein Video, in dem er den WBC-Titelverteidiger direkt ansprach: «Der WBC will diesen Kampf sehen. Die Fans wollen ihn auch. Und du hast im Ring zugestimmt. Also, Usyk: Lass es uns angehen», schrieb der Bochumer zu dem Video.

Kabayel gilt als große deutsche Box-Hoffnung: Der 34-Jährige hält derzeit den WBC-Interimstitel, im Januar verteidigte er diesen in Oberhausen erfolgreich gegen den Polen Damian Knyba. Mit einem Sieg in einem Titelkampf gegen Usyk wäre er der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling im Jahr 1932.

Usyk ist als Profi ungeschlagen

Usyk ist seit 2013 Profiboxer und gewann 2016 seine erste Weltmeisterschaft - damals noch im Cruisergewicht. Später wechselte der heute 39-Jährige in die Schwergewichtsklasse und wurde auch dort Champion, wobei er die Titel der konkurrierenden Boxverbände vereinte. Im November 2025 legte er den Titel des Boxverbands WBO nieder. Der in seiner Profikarriere ungeschlagene Usyk gilt als aktuell bester Schwergewichtsboxer weltweit.