Bundesliga-Saison 2025/2026 beginnt am 22. August

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Bundesliga startet am 22. August kommenden Jahres in die Saison 2025/2026. Das geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main verabschiedet hat. Der 34. Spieltag im Oberhaus steigt demnach am 16. Mai 2026. Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet vom 19. bis 21. Dezember 2025 statt.