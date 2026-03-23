Fußball

Bundestrainer, RB, Real: Klopp schimpft über Gerüchte

Um Jürgen Klopp gab es jüngst einige Spekulationen. Hört er bei Red Bull auf? Schielt er auf den Posten als Bundestrainer? Was ist mit Real Madrid? Nun äußert sich der Ex-Coach.

Jürgen Klopp (rechts) wird von Moderator Johannes B. Kerner als Telekom-Experte vorgestellt. Foto: Felix Hörhager/dpa
Jürgen Klopp (rechts) wird von Moderator Johannes B. Kerner als Telekom-Experte vorgestellt.

Ismaning (dpa) - Jürgen Klopp hat mit Spekulationen über ein vorzeitiges Ende bei RB und eine schnelle Rückkehr als Trainer aufgeräumt. Der derzeitige Fußball-Chef von Red Bull sagte bei der Vorstellung als Telekom-Experte für die Weltmeisterschaft, dass ein Engagement als Bundestrainer derzeit kein Thema für ihn sei. «Im Moment denke ich da natürlich gar nicht drüber nach, es gibt zum Glück auch keinen Grund dafür.» 

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Der 58-Jährige war in Ismaning bei München nach einem Szenario gefragt worden, wonach DFB-Coach Julian Nagelsmann bei einer enttäuschenden WM im Sommer die Auswahl verlassen könnte.

Dass er grundsätzlich aber nochmal aktiv an die Seitenlinie zurückkehren könnte, ließ er deutlich offen. «Ich bin für das Leben in meinem Alter schon durchaus fortgeschritten, aber als Trainer auch nicht völlig und ganz am Ende. Ich habe das Rentenalter noch nicht erreicht», sagte er. «Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts.»

Klares Statement zu Red-Bull-Gerüchten

Zuletzt hatte es zudem Berichte gegeben, wonach der langjährige Mainz-, Dortmund- und Liverpool-Trainer Red Bull schon im Sommer verlassen könnte. Klopp betonte, dass Leute, die das behaupten, keine Ahnung von Fußball hätten. «Ich gedenke nicht, in den Sack zu hauen», stellte er klar.

Klopp ist bei dem Konzern mit mehreren Vereinen - darunter Bundesligist RB Leipzig - seit 1. Januar 2025 Head of Global Soccer. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Er verwies auf Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der zu den Gerüchten bereits mitgeteilt hatte: «Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp.»

Und was ist mit Real Madrid?

In dem Zusammenhang gab es auch Spekulationen, wonach Real Madrid an dem deutschen Coach interessiert sei. «Das haben die gleichen Deppen geschrieben», meinte dieser. «Das ist alles nur Blödsinn. Die haben mich nicht ein mal angerufen, nicht ein einziges Mal. Und meinen Berater auch nicht.»

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