BVB als Erster ins Achtelfinale - Remis gegen PSG

Dortmund (dpa) - Für den in der Bundesliga schwächelnden BVB bleibt die Champions League eine Wohlfühloase. Beim 1:1 (0:0) gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain hatten die Dortmunder am Mittwochabend zwar auch viel Glück, schlossen zum Erstaunen der Fachwelt die Hammergruppe F aber als Sieger ab.

Anders als in der Bundesliga trat der BVB in der Champions League zuletzt konstant stark auf - und das setzte sich zunächst auch gegen Paris fort. Die Borussia kam trotz der hochkarätigen Besetzung der PSG-Startelf gut in die Partie und bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen. Vor allem, weil die Gastgeber das französische Starensemble um Kylian Mbappé hoch pressten und dadurch immer wieder zu Fehler zwangen.